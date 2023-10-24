الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد اجتماع الدورة 36 لمجلس وزراء النقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب اجتماع الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفي مقرها بمدينة الإسكندرية وذلك يوم 24 أكتوبر 2023،

يرأس وفد الأمانة العامة للجامعة سعادة السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي - الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ويترأس المكتب التنفيذي للمجلس معالي الفريق/ كامل عبد الهادي الوزير- وزير النقل بجمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة المجلس معالي المهندس/جاسم بن سيف السليطي – وزير المواصلات بدولة قطر، ويشارك في أعمال الاجتماع عدد من وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية، وأيضاً عدد من المنظمات الرائدة في مجال النقل.

ويناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المحورية في مجال النقل البري والبحري والجوي ومتعدد الوسائط بين الدول العربية، ولعل من أهم تلك الموضوعات:

تقرير الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.

إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط.

متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية.

تركيب أجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية.

توحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية.

مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية

دراسة الجدوى الشاملة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.

المؤتمر الدولي الثاني عشر للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 12).

الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية.

تحليل وضعية واقع الموانئ البحرية العربية.

المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة.

الاتفاقيات العربية في قطاع النقل بكافة أنماطه.

برنامج نقل عربي متعدد الأنماط من وإلى المنطقة العربية استكمالاً لاستراتيجية النقل العربي.

دراسة أهم المنصات الالكترونية في مجال النقل بالدول العربية وإمكانية الربط بينها.

وعلى صعيد آخر سيفتتح على هامش الاجتماع المعرض المصاحب لمنتدى التعاون العري الصيني في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية، وعقد جلسة تشاورية لأصحاب المعالي الوزراء، وايضاً سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية على المستوى معالي الوزاري للدورة (28).