أمير قطر: لا يجوز أن تحصل إسرائيل على ضوء أخضر غير مشروط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل.

وقال في كلمته في افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى إن الصراع بين إسرائيل وحماس يمثل تصعيدا خطيرا ويهدد أمن المنطقة والعالم.

وذكر أن قطر ستعتمد أسعار طاقة متحفظة في الموازنة العامة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ18 على التوالي، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، في عدد من البلدات المحتلة بمنطقة غلاف غزة.

ويواصل الاحتلال غاراته الوحشية التي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من وضع إنساني كارثي، في ظل التضييق عليهم.

ووفقا لآخر إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 5087 شهيدا و15273 مصابا.