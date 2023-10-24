انطلاق المنتدى العربي للبيئة بسلطنة عمان بتنظيم مشترك بين ”اليونيب” والجامعة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 01:32 مساءً - انطلقت أعمال المنتدى العربي للبيئة في "مسقط" عاصمة سلطنة عمان اليوم وبتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وجامعة الدول العربية.

ينعقد المنتدى - الذي يستمر لمدة يومين - تحت شعار "معاً لمواجهة التحديات المناخية لتحقيق الأمن المائي والغذائي"، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والهيئات الحكومية، والشباب والنساء وغيرهم من أصحاب المصلحة لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي في ظل أزمة المناخ.

وسيناقش المشاركون في المنتدى، التحديات والفرص والحلول لضمان تقدم المنطقة العربية نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة فيما يتعلق بالأهداف المتعلقة بالمناخ والمياه والغذاء.

ويهدف المنتدى إلى بناء الزخم قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA6 بنيروبي في فبراير القادم والذي يركّز على "الإجراءات المتعددة الأطراف الفعالة والشاملة والمستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوّع البيولوجي والتلوّث.

ويتمحور المنتدى هذا العام حول عدد من الموضوعات تتضمن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والموارد المائية، وكيف يمكن التصدي لأزمة الكوكب الثلاثية؛ بما يعزز الأمن المائي والغذائي، إلى جانب علاقة الجفاف والتصحر بالنظم الغذائية والمائية، و"استثمار الابتكار والاستشراف الاستراتيجي في العالم العربي: نحو أجندة بيئية عالمية مستدامة".

يذكر أن المنتدى العربي للبيئة قد أنشئ بناء على قرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، في 14 أكتوبر 2021، وكلف المجلس الأمانة الفنية بالتنسيق مع المؤسسات العربية والدولية الراغبة في المشاركة والتنظيم، وكانت مصر قد استضافت الدورة الأولى للمنتدى (AFEN) في أكتوبر 2022.