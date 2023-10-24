ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5791 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ اليوم الثلاثاء، إن 5791 فلسطينيًا استشهدوا؛ جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر، بينهم 2360 طفلًا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن جيش الاحتلال استهدف 400 منطقة في غزة الليلة الماضية، بالإضافة إلى ارتكاب 47 مجزرة راح ضحيتها 704 شهداء.

وتابعت أن هناك 1550 بلاغًا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض بغزة، مُشيرة إلى أن 65 من الطاقم الطبي استشهدوا، فضلًا عن تدمير 25 سيارة إسعاف.

وأكد بيان وزارة الصحة الفلسطينية خروج 44 مستشفى ومركزًا صحيًا عن الخدمة بقطاع غزة.