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الذهب يرتفع مع تراجع عوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الفائدة. الذهب يرتفع مع تراجع عوائد السنداتارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3ر0بالمائة محققًا 79ر1977 دولار للأوقية. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1ر0بالمائة لتصل إلى 1989 دولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 9ر0بالمائة إلى 20ر23 دولار، والبلاتين ارتفع 2ر0بالمائة إلى 52ر898 دولار، كما زاد 3ر1بالمائة إلى 84ر1132 دولار.

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