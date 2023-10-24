غالبيتهم أطفال ونساء.. 5791 شهيدا و16297 مصابا منذ بدء العدوان في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 05:35 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 47 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 704 فلسطينيا وهو العدد الأكبر بين المجازر منذ بدء العدوان، لترتفع الحصيلة إلى 5791 شهيدا و16297 مصابا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات أودت بحياة 305 طفلا و173 سيدة و 78 مسنا، خلال الساعات الماضية.

وبين القدرة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 644 مجزرة راح ضحيتها 4292 شهيدا ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة وفق وزارة الصحة.

وأكد القدرة أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، وقال: «تلقينا 1550 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 870 طفلا».

وقال القدرة إن «الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 65 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة اسعاف وخرجها عن الخدمة».

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة، وقال: «نخشى من خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود».

وأعلن القدرة عن الانهيار التام للمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدا: «بقاء أبواب المستشفيات مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمة لطوفان الجرحى المتدفق عليها».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ18 على التوالي، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، في المستوطنات بمنطقة غلاف غزة.