الفصائل الفلسطينية: ضفادعنا البشرية نجحت في التسلل إلى شواطئ زيكيم واشتبكت مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:29 مساءً - قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إن قوة من الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام، تمكنت من التسلل بحرًا والإبرار على شواطئ زيكيم، جنوب عسقلان المحتلة.

وذكرت القسام في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه تدور الآن اشتباكاتٌ مسلحة مع جيش الاحتلال في تلك المنطقة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي عثر بالقرب من شاطئ زيكيم على إرهابيين يشتبه في تسللهم من البحر، مشيرة إلى أنه يجرى تبادل لإطلاق النار في مكان الحادث.

اشتباكات بين قوات الاحتلال وقوات القسام

وناشدت قوات في المنطقة على خلفية عملية التسلل، سكان مستوطنتي زيكيم وكرميا، بالدخول إلى المباني فورا، وغلق الأبواب والنوافذ وعدم الخروج مطلقا.

وفرضت قوات الاحتلال حظر تجوال في المنطقة، ومنعت الدخول أو الخروج منها، حتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية التسلل جرت من البحر، وتجرى عمليات مسح واسعة النطاق، كما تشارك دبابات وطائرات هليكوبتر تطلق النار من الجو.

ويتعرض قطاع غزة لهجوم وحشي إسرائيلي وحصار خانق منذ 7 أكتوبر الجاري، بعدما نفذت كتائب القسام هجومها غير المسبوق على مستوطنات غلاف غزة، وأسرت عددا كبيرا من جنود جيش الاحتلال وعددا من المدنيين.

وتجاوز عدد الشهداء حتى اليوم 5700 شهيد في قطاع غزة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 16 ألفا.