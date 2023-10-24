الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى ناصر في غزة مجددًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:29 مساءً - أفادت قناة العربية بتعرض مبان مجاورة لمستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة للقصف.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصف محيط المستشفى أمس كذلك، في مواصلة لمسلسل تهديد المستشفيات أو قصفها مباشرة كما حدث مع المستشفى المعمداني قبل أيام.

وتستهدف مقاتلات الاحتلال المستشفيات ومحيطها في ظل العدوان الوحشي الحالي على قطاع غزة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

هجوم إسرائيلي وحشي متواصل على غزة

ويتعرض قطاع غزة لهجوم وحشي إسرائيلي وحصار خانق منذ 7 أكتوبر الجاري، بعدما نفذت كتائب القسام هجومها غير المسبوق على مستوطنات غلاف غزة، وأسر عدد كبير من جنود جيش الاحتلال وعد من المدنيين.

وتجاوز عدد الشهداء حتى اليوم 5700 شهيدا في قطاع غزة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 16 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى أكثر من 5795 شهيدا (5700 في قطاع غزة، 95 في الضفة الغربية) ونحو 18 ألف جريح (16 ألفا في قطاع غزة، و1836 في الضفة الغربية).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صدر مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 2360 طفلا (ما نسبته 40% من الشهداء) فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1292 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 295.