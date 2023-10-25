ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى 100

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 100 شهيد، حتى الآن.

وقالت الوزارة، إن هذا العدد، يأتي بعد ارتقاء شهداء في مخيم جنين وقلقيلية، في غارات إسرائيلية، استهدفت عدة مناطق، فجر اليوم الأربعاء.

وتتواصل الغارات الوحشية التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من وضع إنساني كارثي، في ظل التضييق عليهم، حتى إن جميع المحاولات العربية والدولية لإدخال المساعدات إليهم باءت بالفشل طوال أسبوعين، لتبدأ أولى القوافل الإغاثية في الدخول إلى القطاع، يوم السبت الماضي، وهو اليوم الـ15 للحرب.

ودعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، مجلس الأمن الدولي إلى وقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المالكي، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «يجب أن تتوقف المجازر المستمرة – المتعمدة والممنهجة والوحشية – التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها الاستعماري غير القانوني والقائم على الفصل العنصري».