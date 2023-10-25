أردوغان يلغي زيارة لإسرائيل ويرفض اتهام حماس بالإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:26 مساءً - طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورفض الرئيس التركي الاتهامات الموجهة إلى حركة حماس بأنها «منظمة إرهابية»، مؤكدة أنها حركة تحرير تخوض معركة لحماية أراضيها.

وذكر أردوغان في خطاب لنواب حزبه في البرلمان أن إسرائيل استغلت نوايا تركيا الحسنة وأنه لن يذهب إلى إسرائيل مثلما كان مخططا.

وأوضح الرئيس التركي أن الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل نوع من الاحتيال.

وحث أردوغان إسرائيل أن توقف الإرهاب الاستيطاني في رام الله وأماكن أخرى.

وقال إنه يجب أن يبقى معبر رفح الحدودي مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.

ولفت الرئيس التركي إلى ضرورة إتمام عملية تبادل الأسرى بشكل عاجل.

واقترح الرئيس التركي تنظيم مؤتمر دولي للسلام بين إسرائيل وفلسطين.

وقال إنه يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على غزة ويجب أن تتوقف الهجمات على إسرائيل أيضا.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ19 على التوالي، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، في عدد من البلدات المحتلة بمنطقة غلاف غزة.