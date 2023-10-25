الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:26 مساءً - بناء على توجيهات معالي الأمين العام، وفي إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، نظم قطاع الشؤون الاجتماعية / إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية حملة للتبرع بالدم لموظفي الأمانة العامة لصالح الشعب الفلسطيني يوم الأربعاء الموافق 25/10/2023.

وصرحت السفيرة د/ هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص الأمانة العامة على دعم قطاع غزة، حيث يعاني القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تقترفها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين العزل، مما أدى الى استشهاد وإصابة الالاف،

كما أكدت السفيرة على أن قطاع غزة يشهد لليوم التاسع عشر على التوالي حصار إسرائيلي جائر، حيث تم منع الإمدادات الإغاثية والإنسانية للمدنيين وقطع الماء والكهرباء والوقود، مثمنة الدور الكبير لجمهورية مصر العربية لتأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

فيما دقت أبو غزالة ناقوس الخطر نتيجة انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة وتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، ومعاناة ما تبقى من المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الصحية الطبية الأساسية ومنها الدم ومشتقاته.

كما أكدت معاليها على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل على دعم فلسطين والشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، وتتوصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة بدولة فلسطين للتعرف على احتياجاتها الطارئة والعاجلة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والعمل على توفيرها بأسرع وقت.