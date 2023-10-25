ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1973.17 دولاراً للأوقية، بعد أن تراجع في الجلستين السابقتين عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.
وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1983.30 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.91 دولاراً للأوقية، كما استقر البلاتين عند 884.63 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1124.80 دولاراً.
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