العاهل الأردنى لماكرون: على العالم أن يتحرك فورا لوقف الحرب على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - دعا العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الأربعاء، المجتمع الدولى إلى ضرورة أن يتحرك فورا للضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار الذى تفرضه على القطاع.

وحذرالملك عبدالله الثاني ، خلال استقباله اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، من استمرار الحرب على قطاع غزة الذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة.

وجدد العاهل الأردني ، خلال اللقاء الذى جرى بقصر الحسينية بعمان ، رفضه لأية محاولات للتهجير أو التسبب بالنزوح داخل قطاع غزة..محذرا في الوقت ذاته من خطورة تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة .. ومؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية دور فرنسا في دعم مساعي العمل تجاه أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين..حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني اليوم.

وبحث العاهل الأردني والرئيس الفرنسي الجهود الممكنة دوليا للعمل على إنهاء دوامة العنف، والوصول إلى أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان الأمن، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.