الأمانة العامة تعقد اجتماع تشاوري عربي على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة التحضيرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - عقد بمقر الأمانة العامة يوم الأربعاء الموافق 25/10/2023 اجتماع تشاوري عربي على مستوى السادة المندوبين الدائمين، لمناقشة التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة والمقرر عقدها بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 11/11/2023.

وتم مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على أعمال القمة العربية الافريقية الخامسة، وتمت الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل إنجاح هذه القمة.

وصرح الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد منزلاوي إلى أهمية الإعداد لهذه القمة في هذه الفترة الهامة، وأن الجهود مستمرة بالتعاون مع الدول العربية ومع دولة الاستضافة المملكة العربية السعودية لاتخاذ عدد من الخطوات لدعم مسيرة الشراكة العربية الأفريقية وفتح مزيد من الآفاق لها.