العاهل الأردني يحذر من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء من اتساع رقعة الحرب في إقليم الشرق الأوسط على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قائلا "إن الأوضاع في غزة تتدهور بشكل متسارع وهو ما يتطلب ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع".

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني،في قصر الحسينية اليوم،وفدا من مجلس العموم البريطاني بقيادة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أليشيا كيرنز بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

وجدد الملك عبدالله الثاني،خلال اللقاء،المطالبة بالوقف الفوري للحرب على غزة والعمل على حماية المدنيين..مشيرا إلى أهمية دور بريطانيا في الدفع بهذا الاتجاه والدعوة إلى حماية المنشآت الطبية والحيوية في القطاع..

حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. وعلى صعيد متصل.. بحث رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في مكتبه بمقر مجلس النواب اليوم مع السفير الإسباني لدى الأردن ميجيل دي لوكاس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها.

وأكد الصفدي والسفير الإسباني أهمية وقف الحرب في غزة ووصول المساعدات إلى المدنيين.. مشددا على ضرورة إسناد المجتمع الدولي لجهود الملك عبدالله الثاني الساعية إلى إعادة الجميع إلى طاولة السلام والوصول إلى حل عادل وشامل وفق حل الدولتين يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وأن تنعكس العلاقات الوطيدة بين قيادة كلا البلدين على شكل مشاريع تعاون واستثمار متبادل تعود بالنفع على الشعبين الصديقين.