الفصائل الفلسطينية: استهدفنا مروحية للاحتلال الإسرائيلي في غزة بصاروخ ”سام 7”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 11:30 صباحاً - أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية شرق مخيم البريج بصاروخ "سام 7"، وأكدوا إصابتها، بحسب بيان للفصائل.

وفي وقت سابق؛ قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات البرية نفدت عملية في نطاق شمال قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، وهاجمت عدة أهداف تابعة لحركة "حماس" ثم انسحبت، فيما وصفته إذاعة الجيش بأنه أكبر توغل أثناء الحرب الدائرة في الوقت الراهن.

وذكر بيان جيش الاحتلال، أن التوغل جرى "استعدادًا للمراحل المقبلة من القتال"، في إشارة محتملة للاجتياح كبير النطاق الذي يهدد القادة الإسرائيليون بتنفيذه، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان "انسحب الجنود من المنطقة بعد ذلك وعادوا إلى الأراضي الإسرائيلية".