الجامعة العربية تنظم ملتقى ”الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة للعدوان الإسرائيلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس دورة خاصة لملتقى قادة الإعلام العربي تحت عنوان " الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات وخبراء الإعلام العربي والمصري في مقدمتهم علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وينظم الملتقى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بالتعاون مع هيئة الملتقى الإعلامي العربي.

وتنطلق الجلسة الافتتاحية للملتقى بكلمات لكل من: السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، والسفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية ، والشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية.

وتتضمن الجلسة الرئيسية ثلاثة محاور أساسية هي: المحور الأول حول هيمنة الرواية الإسرائيلية على وسائل الإعلام الغربية، والمحور الثاني ويتناول حجب المحتوى العربي والأجنبي الداعم للقضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمحور الثالث حول سبل التحرك الإعلامي العربي لدحض هذه الرواية وكشف الحقائق للرأي العام العالمي.