العسومي: الصمت تجاه جرائم إسرائيل بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 01:33 مساءً - أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي حالة الصمت الدولي المخزي تجاه الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" في قطاع غزة ، واصفا هذا الصمت بأنه "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الجمعية العامة رقم 147 للاتحاد البرلماني الدولي ، والتي تستضيفها "لواندا" عاصمة جمهورية أنجولا.

وحذر "العسومي" في كلمته التي وزعها البرلمان العربي اليوم الخميس من أن تجاهل المجتمع الدولي للجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، ودعم بعض الدول لها بشكل أعمى ، يدفع إلى دمار المنطقة بالكامل ، ويفرض شريعة الغاب ويكتب شهادة وفاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ، وكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على حماية المدنيين ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحتمية إنهاء الاحتلال بجميع صوره.

وأكد أن شعب فلسطين عانى ، وما يزال ، على مدار أكثر من خمسة وسبعين عاما من كافة أشكال الظلم والاضطهاد والقتل والاعتقال والتنكيل ، لكي يحصل على أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة ، ويتعرض في الوقت الحالي لأبشع صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري على أيدي قوة الاحتلال الغاشمة.

ووجه رئيس البرلمان العربي ، في كلمته ، عدة رسائل إلى المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ، والدول التي تدعم جرائم الاحتلال ، متسائلا" أين أنتم من قتل الأطفال والنساء والشيوخ على مرآكم ومسمعكم ، أين أنتم من تدمير المباني السكنية وقطع المياه والكهرباء والخدمات ، ومنع دخول المساعدات إلى المدنيين في فلسطين ، أين أنتم من إرهاب الدولة الذي تمارسه قوة الاحتلال الغاشمة ، وتعمدها استهداف مستشفى يأوي مرضى وأطفال ونساء ، وقال "إن صمتكم ليس حيادا ، بل هو مشاركة في هذه الجرائم ، وعار عليكم سيسجله التاريخ ويحاسبكم عليه".