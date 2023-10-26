وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تشن حربا انتقامية على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:35 مساءً - وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه «حرب انتقامية» داعيا إلى وقف لإطلاق النار.

وقال متحدثا من لاهاي «الحرب التي تشنّها إسرائيل هذه المرة مختلفة… إنها حرب انتقامية»، مضيفا «علينا أولا وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب ومن ثم علينا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار».

وطالب المالكي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية على نحو عاجل.

ومن المتوقع أن يدعو قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى فترات هدنة إنسانية من القصف في غزة للسماح بدخول المساعدات، لكن المالكي قال إن هذا الاقتراح لن يضمن دخول المساعدات وعودة إمدادات المياه والكهرباء.