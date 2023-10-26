الذهب يصمد رغم ارتفاع الدولار

الذهب يصمد رغم ارتفاع الدولارصمد الذهب على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسجلت أسعاره اليوم الخميس ارتفاعا في ظل استمرار قلق المستثمرين من الأوضاع الجيوسياسية.

ففي بداية المعاملات الفورية صعد الذهب 0.4 بالمئة إلى 1986.79 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1997.10 دولار.

وارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد أن أشارت البيانات إلى أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أعلى مستوى في 19 شهرا في سبتمبر مما يؤكد توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى عام 2024.

ويترقب المستثمرون أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم غد قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وفي نفس الوقت، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى مرتفع قياسي لينهي سلسلة من الزيادات استمرت 15 شهرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية. فيما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 899.50 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1124.80 دولار.