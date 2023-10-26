”الصحة الفلسطينية”: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 481 شهيدًا، غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت "الصحة الفلسطينية" إلى أن صمت المجتمع الدولي على جريمة استهداف المستشفى المعمداني صعَّد وتيرة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا بحق الفلسطينيين.

ونوهت "الصحة الفلسطينية" بأنها تلقت 1650 بلاغًا عن مفقودين منهم 940 طفلًا مازالوا تحت الأنقاض.