مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًاانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 38.9 نقطة وبنسبة 0.85 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4553.70 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4592.62 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت خمسة ملايين و755 ألفًا و802 ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 67.3 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول البالغة 17 مليونًا و615 ألفًا و713 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أنّ القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.211 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.68 مليار ريال عُماني.

ويشار إلى أن قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة بلغت 683 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 11.86 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونين و539 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 44.11 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني مليونًا و856 ألف ريال عُماني أي بنسبة 32.25 في المائة.