خالد مشعل: مستعدون للمواجهة البرية مع جيش الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - أكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرتكب جرائم حرب في غزة، مشددا على أن الفلسطينيين متمسكون بالأرض ولن يكون هناك أي مغادرة للأرض.

وأضاف «مشعل» خلال حوار عبر skype مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لمواجهة جيش الاحتلال إذا اجتاح القطاع برا، مشيرا إلى أن إسرائيل تمر بحالة من الارتباك الكبير بعد عملية طوفان الأقصى.

تأجيل الاجتياح البري

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يعلم تماما تبعات الاجتياح البري لغزة، لافتا إلى أن إسرائيل مرتبكة والجندي الإسرائيلي جبان في مواجهة وجها لوجه.

وأوضح مشعل، أن التدخل الأمريكي هو سبب تأجيل الاجتياح البري، من أجل توفير الخسائر البشرية لإسرائيل، لافتا إلى وجود 4 آلاف ما بين ضابط و جندي أمريكي في الكيهان الصهيوني يشاركون في إدارة المعركة مع الجيش الإسرائيلي.

تبعات التدخل البري

وأكد أنهم يعلمون تبعات التدخل البري، ويخططون الآن كيفية الدخول ويدرس فيالدوائر الأمريكية والإسرائيلية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقفا وليس حربا من الأمة العربية لوقف هذا العدوان.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية، موجودة ولم تنتهي بعد، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ما بعد إسرائيل، لافتا إلى أن دخول حزب الله في الحربسيحدث فارقا كبيرا لكنهم أصحاب القرار في ظل اشتعال المعارك مع جيش الاحتلال في الشمال الفلسطيني والحدود اللبنانية.