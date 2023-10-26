وزير خارجية فلسطين: الفلسطينيون في حاجة إلى من يحميهم من الاعتداءات الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إنه يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية على نحو عاجل.

وأكد 'المالكي' خلال كلمة نقلتها 'القاهرة الإخبارية'، اليوم الخميس، من ولاية لاهاي، أن الفلسطينيين في حاجة إلى تقديم الحماية بقطاع غزة، مضيفًا أن حل الدولتين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقدم 'المالكي'، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم، دلائل على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وأطلع خلال لقائه 'خان' وأعضاء مكتبه ونائبته، والمسؤولين عن الحالة في فلسطين، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية، على حجم الدمار، والقتل للأطفال والنساء والمدنيين الذي تتسبب به سلطات الجيش الإسرائيلي دون مساءلة أو محاسبة.

الجرائم الإسرائيلية في غزة

وشدد على دور المحكمة ومدعيها العام في هذا الوقت، خاصة في جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، بسبب سياساتهم الممنهجة وواسعة النطاق، مطالبًا إياه بأن ينظر إلى الجرائم المستمرة لإسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وأن عددًا من الجرائم يرتكبها المستعمرون والجيش الإسرائيلي من قتل عمد، واعتقال تعسفي، وتدمير للممتلكات.

وأشار إلى أن دور المحكمة والادعاء العام في المساءلة والمحاسبة، لإنجاز التحقيق الجنائي عاجلًا، وإنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة والحماية، مؤكدًا أن سبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ومسؤوليها هو غياب المساءلة والمحاسبة.