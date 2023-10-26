وزير الخارجية الأردني: يجب مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي، “علينا أن نقف من أجل الحياة والسلام وأن نواجه الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة”.

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئة المنعقدة، بشأن حرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني محاصر ومحتل يبدأ يومه وينتهي بالموت والصواريخ الإسرائيلية تقتل أحلام اطفال فلسطين وحقوقهم الإنسانية.

وبين أن مندوب كيان الاحتلال لم يذكر كلمة واحدة عن السلام او الحياة وحقوق المدنيين الفلسطينيين، فيما غزة تحولت الى ركام ولا ماء ولا غذاء ولا أدوية ومن بقي على قيد الحياة يواجه الموت بسب الجفاف او نقص الأدوية، وآلة الحرب الاسرائيلية حولت غزة الى جحيم على الأرض.

وشدد الصفدي على عدم وجود مكان للمساحة الرمادية، وتحدث عن ضرورة الوقوف مع الحياة ومع العدالة ومع السلام، ضد هذه الحرب في غزة، والكارثة الإنسانية التي تتسبب، قائلاً: "يجب أن نقف من ناحية القيم الإنسانية ومن أجل ميثاق هذه الأمم المتحدة فالتاريخ سيحكم علينا".

وطالب دول الغرب بإرسال الوفود الانسانية وممثليهم الى المنطقة لأجل إحلال السلام والتهدئة، عوضا عن إرسال الأسلحة لاسرائيل التي تقتل بها الأبرياء.