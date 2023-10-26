المغرب: القوات البحرية تنقذ 274 شخصا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:33 مساءً - أعلن مصدر عسكري مغربي أن عناصر من القوات البحرية المغربية المكلفة بمراقبة السواحل اعترضت، اليوم /الخميس/ على بعد 290 كلم جنوب مدينة الداخلة المغربية، قاربا كان على متنه 274 شخصا أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة.

وأضاف المصدر أن من بين هؤلاء الأشخاص 200 شخا من السنغال، و66 من جامبيا، و3 من غينيا كوناكري، و2 من مالي، و1 من سيراليون، إضافة إلى جثتين، موضحا أنهم كانوا قد أبحروا انطلاقا من السواحل السنغالية، منذ 6 أيام، في اتجاه جزر الكناري.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم للسلطات المغربية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات بأحد مستشفيات مدينة الداخلة جنوب المغرب.