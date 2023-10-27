الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالثتتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن رغم بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1986.76 دولار للأوقية (الأونصة).

فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر لتستقر عند 1996.80 دولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.84 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 904.71 دولار، كما زاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1135.65 دولار.