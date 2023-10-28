الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 7703 شهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 7703 شهيدا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم السبت.

وقالت الوزارة، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أن عدد الشهداء نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى 7703، من ضمنهم 3195 طفلا.

وأضافت أن الاحتلال حول قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، مما أسفر عن استشهاد 377 شهيدا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة المجازر بحق العائلات إلى 825 عائلة أُبيدت راح ضحيتها 5824 شهيدا ومئات تحت الأنقاض.