الخارجية اللبنانية: ندين عدوان إسرائيل الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 09:35 مساءً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، اليوم السبت، عدوان إسرائيل الهمجي على غزة الذي بات يصنف في خانة جرائم الإبادة الجماعية، واعتبرت أنه يهدّد السلم والأمن الاقليميين والدوليين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها "إزاء مواصلة إسرائيل لعدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي، لا بل وزيادة حدّته إلى درجة بات يصنّف في خانة جرائم الإبادة الجماعية مخلفا وراءه آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين "النهج الاسرائيلي القائم على الحقد الأعمى والهادف إلى تحويل غزة إلى مقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني، وهي ترى أن هذا السلوك المتفلت من أي ضوابط أو مساءلة قد يشعل الشرق الاوسط، ويؤجج مشاعر الكراهية في أنحاء العالم مهددا السلم والأمن الاقليميين والدوليين".

ورأت أن ذلك " يستوجب التحرّك العاجل من المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها العسكري الحالي وعلى التقيّد بالقوانين والمواثيق الدولية وتحديدا في الشق المتعلق بالجرائم ضد الانسانية بدل الايحاء لها بأنها كيان فوق المساءلة ويمكن غض النظر عن جرائمها والاستمرار في تأمين الغطاء لها".

وأعلنت أن " لبنان، بالتناغم مع شبه الاجماع العربي، رعى وصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية" بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لأن الانتقام الأعمى وتحويل غزة إلى مقبرة جماعية للشعب الفلسطيني ليس بندا على جدول أعمال القانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا الدول الحريصة على الحضارة الإنسانية".

يذكر أن إسرائيل تشن حربا على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وتقصف يوميا مناطق عدة في القطاع ما أدى إلى سقوط آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال.