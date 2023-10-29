الكويت: الصمت غير المسبوق تجاه جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين يهدد السلم والأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 08:31 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن قلق دولة الكويت الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلى عدوانه "البربرى"، على قطاع غزة، واستمرار انتهاكاته للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان امس السبت - إن أى اجتياح برى لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع؛ سيثبت أن الاحتلال الإسرائيلى مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، معربة عن أسفها لهذا الصمت الدولى غير المسبوق، محذرة من أن استمرار الصمت؛ سيهدد السلم والأمن الدوليين.

وجددت الخارجية الكويتية، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولى والدول المؤثرة بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين فى قطاع غزة؛ بما يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى تاريخ 27 أكتوبر 2023.