عودة الاتصالات والإنترنت تدريجيا لقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 08:31 صباحاً - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية العودة التدريجية للاتصالات والإنترنت لغزة.

و قالت منظمة «نت بلوكس» لمراقبة الشبكات إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة الأحد بعد أن انقطعت يوم الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

وذكرت «نت بلوكس» عبر منصة «إكس» أن «بيانات الشبكة في الوقت الحقيقيّ تُظهر أن الاتصال بالإنترنت يعود تدريجا في قطاع غزة». وأكد أحد المتعاونين مع وكالة فرانس برس في مدينة غزة أنه تمكن من الاتصال بالإنترنت وبشبكة الهاتف المحمول وأنه استطاع الاتصال بأشخاص آخرين.