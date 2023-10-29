الرئيس الفلسطيني يجدد دعوته لعقد قمة عربية طارئة لمناقشة المستجدات بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 02:31 مساءً - ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد مواقف الدول العربية وشعوبها الشقيقة، الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والمُطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي، وجدد دعوته لعقد قمة عربية طارئة.

جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني بمقر الرئاسة في رام الله، حيث نقل الوزير رسالة تضامن ومؤازرة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده والشعب البحريني، مؤكدًا وقوف البحرين ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وبحث أبو مازن مع وزير خارجية البحرين آخر المستجدات وبحث سبل مواجهة هذه الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، الذي ينتهك بشكل سافر القانون الدولي، مطالبا بإنشاء ممرات إنسانية دائمة لإدخال المساعدات الانسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والذهاب لمؤتمر دولي للسلام.

كما أكد أبو مازن رفض أي حلول جزئية أو أمنية لقطاع غزة أو للقضية الفلسطينية، والتمسك بالحل السياسي الشامل المستند للشرعية الدولية، الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مجددا التأكيد على تحميل إسرائيل المسؤولية على ما يجري من عدوان.

وجدد أبو مازن رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وأرضهم سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالحلول العسكرية والأمنية، التي أوصلتهم لما هم فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة لحرب إقليمية وعالمية.

حضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.