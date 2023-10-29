مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 0.04%انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 1.9 نقطة، وبنسبة 0.04 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4551.81 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4553.70 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت ثلاثة ملايين و392 ألفًا و210 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة 41.1 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت التداول خمسة ملايين و755 ألفًا و802 ريال عُماني.

وأوضح تقرير البورصة أنَّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.046 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.69 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 719 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 21.18 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 478 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 14.10 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 240 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.08 في المائة.