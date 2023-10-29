وزير خارجية الأردن يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والقطرى تطورات الحرب على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، خلال اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، ضرورة وقف الحرب على غزة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الحرب على غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الصفدي ونظيره السعودي شددا على أولوية وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، وضرورة البناء على مشروع القرار الذي قدمه الأردن، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما شدد الصفدي ونظيره القطرى على أولوية وقف الحرب وما تنتج من كارثة إنسانية، وكذا ضرورة تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.