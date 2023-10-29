اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تتابع العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - تتابع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين الأبية وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وقد انعقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناء على مبادرة من دولة الكويت وتأييد وحضور كافة الدول الأعضاء.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، أن المفترض أن تكون سنة 2023 هي سنة حقوق الإنسان بامتياز. هكذا أرادها المجتمع الدولي بمناسبة مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. سنة يجدد فيها كل الفاعلين التزامهم بمبـادئ حقوق الإنسان. سنة تصمت فيها البنادق وتعلو فيها قيم العدل والمساواة وعدم التمييز. سنة يتبوأ خلالها الحق في الحياة مكانته المميزة كأسمى الحقوق.

لكن الواقع المعيش مظلم، قاتم، مخيف. واقع تعلو فيه أصوات البنادق. واقع يعيش فيه إخوتنا في فلسطين المحتلة تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير. واقع تقف فيه العدالة الدولية صامتة عاجزة.

وأضافت سيادتها "إن كان هذا واقعنا المؤلم المعيش، فلم ولن نيأس، ولم ولن نفقد الأمل. القانون الدولي ينصفنا. وعزيمة النصر والثقة في الإنصاف الإلهي تشد من عضدنا" مشيرة إلى

تمادي العدو الصهيوني في غطرسته وأفعاله الشيطانية في وقت أضحى العالم يقف شاهدا على مجازر ومآسي يقع فيها الإنسان الفلسطيني شهيدا على يد المحتل الصهيوني.

وشددت سيادتها أنه لا بد من التشبث بالأمل، والتحرك بالقانون، والمضي في توثيق الجرائم الصهيونية، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر".

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبقى في حال انعقاد لتقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء وإعداد تصور للموقف العربي على النحو المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للجنة.