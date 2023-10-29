إعلام فلسطينى: صفارات الإنذار تدوى فى صفد شمال طبريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني تأكيده أن صفارات الإنذار تدوي في صفد شمال طبريا.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8005 شهيداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا إضافة الى إصابة 20242 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الاحتلال يمسح البشر والحجر والشجر أمام سمع العالم وبصره دون ان يحرك ساكنا لوقف محرقة غزة .

لفتت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، وتعمد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيداً منذ 7 أكتوبر وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

أكدت الصحة أنها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين منهم 1020 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض، موضحة أن ️الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 116 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها من الخدمة.