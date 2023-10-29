العراق: حريصون على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية مع إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، اليوم /الأحد/، حرص رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران، للحفاظ على سيادة بلاده.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومى بالعراق - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجى ترأس وفدا أمنيا رفيعا إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية إلى السليمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران، حيث التقى بنائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، وبحثا سير تنفيذ الاتفاق الحدودى مع إيران وتعزيز التعاون الأمنى بين حكومتى المركز والإقليم.

وأشار الأعرجى إلى أن العراق يواصل سعيه لمنع تواجد أى جماعات مسلحة تعتدى على دول الجوار انطلاقا من أراضيه، مضيفا أن "هناك تقدما كبيرا فى ملف الاتفاق الحدودي، ونحن فى اللمسات الأخيرة للاتفاق".

ومن جهته، أكد طالبانى استعداد الإقليم للتعاون مع الحكومة الاتحادية العراقية فى إنجاز هذا الاتفاق، لافتا إلى وجود تقدم فى خطوات تنفيذه.