وزير الخارجية اللبنانى: التهديد الإسرائيلى بضرب وتدمير لبنان لا يفيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب إن التهديد الإسرائيلى بضرب وتدمير لبنان لا يفيد.

جاء ذلك في اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع وزيرة خارجية أستراليا بينى ونج ، لبحث الأوضاع فى المنطقة ولبنان.

وأكد بوحبيب أن القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يزيد من رغبة الفلسطينيين للقيام بردة فعل والدفاع عن أنفسهم، مشددا على ضرورة توقف الحرب على غزة فورا.

وأوضح أنه توافق مع وزيرة خارجية أستراليا في الاتصال الهاتفي على ضرورة دعم المسار الدبلوماسي للوصول إلى حل الدولتين.

من جهة أخرى قال وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد نصار إن لبنان يمر بأزمة غير مسبوقة جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأضاف نصار أنه تم خلال اللقاء عرض على ميقاتي نتائج جولته الخليجية التي شملت قطر والامارات، ومشاركته في "مبادرة مستقبل الاستثمار "التي عقدت في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة هذا الأسبوع يطرق فيها لمواضيع عدة أهمها القرارات المتعلقة بمشاركة لبنان في المشاريع الانمائية في المملكة العربية السعودية بحيث يكون للبنان دور مهم فيها في المستقبل.