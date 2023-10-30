الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 144 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استلام 26 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال بيان له قبل قليل، أن الشاحنات تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية، مؤكدا أن عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة وصل إلى 144 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر المصري سبق أن أعلنت تسليم الدفعة السابعة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من خلال معبر رفح البري.

وأوضحت أن الدفعة السابعة تحتوي على 24 شاحنة تضم مواد غذائية ومستلزمات طبية، لافتة إلى أن عدد الشاحنات المرسلة للجانب الفلسطيني حتى اللحظة وصل إلى 118 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

ويأتي ذلك في إطار دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الجاري، وذلك بعد شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى والتي وصفتها إسرائيل بالمأساة الأكبر في تاريخها.