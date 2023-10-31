وزير الدفاع السعودى يؤكد ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 10:36 صباحاً - أكد وزير الدفاع السعودى، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين.

وبحث وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الاستراتيجية، وفقا لما أوردته قناة (الإخبارية) السعودية.

وناقش الجانبان، مستجدات الشأن اليمني، ونتائج الجهود السعودية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وضمان التوصل إلى سلام شامل ودائم، يكفل لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.

وكان وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بن عبد العزيز، قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية، بناء على توجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.