مُسيرتان مسلحتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق دون إصابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 10:36 صباحاً - نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني وآخر حكومي قولهما إن مسيرتين مسلحتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أميركية.

وأضاف المصدران أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أمس الإثنين إطلاق 4 صواريخ كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية.

وتعرضت القاعدة الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية لهجمات صاروخية عدة خلال الشهر الجاري، كما أسقطت القوات الأميركية يوم الجمعة، طائرة مسيرة قرب القاعدة.

وتقع القاعدة في محافظة الأنبار غرب العراق.