أخبار عربية

عباس لرئيس وزراء بريطانيا: فلسطين ترفض بشكل قاطع تهجير شعبها

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 08:31 مساءً - أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن لريتشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا، أن دولة فلسطين ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس ، وفقا لخبر عاجلا بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف محمود عباس أبو مازن لرئيس وزراء بريطانيا: استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها ويجب وقفها على الفور.

وطالب الرئيس الفلسطيني في اتصال مع رئيس وزراء بريطانيا بفتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية إلى غزة بأسرع وقت ممكن.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا