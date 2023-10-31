الذهب يتجه لأكبر ارتفاع شهري في عام

الذهب يتجه لأكبر ارتفاع شهري في عاماستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قُبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبًا.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأونصة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر، أي قبل يوم واحد من معركة "طوفان الأقصى".. ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022.

وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1994.15 دولار للأونصة.. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2003.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1124.69 دولار ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على تسعة في المائة هذا الشهر.