الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على جباليا لـ400 شهيدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا تجاوزت 400 شهيد وجريح، مؤكدًا أن كثير من سكان المربع السكني المستهدف مازالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان أن مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا، الذي بضم أكبر كثافة سكانية في القطاع.

وأضافوا أن مربعا سكنيا كاملا تم تدميره بشكل كامل، مضيفين أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا، نظرًا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت وكالة "وفا" إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا، وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وقد تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.