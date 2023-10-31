الأسهم فى مسقط ترتفع بنسبة 0.05%ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 2.12 نقطة وبنسبة 0.05 في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 46ر4545 مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4543.34 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد بلغت قيمة التداول خمسة ملايين و71 ألفًا و848 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 66.14 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 14 مليونًا و978 ألفًا و928 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة اليوم، أنَّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.174 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.72 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 692 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 13.65 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و548 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 30.51 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 855 ألف ريال عُماني وبنسبة 16.86 في المائة.