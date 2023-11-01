الأردن يقرر استدعاء سفيره من إسرائيل ”فورا”.. وعودته بشرط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - قرر الأردن، الأربعاء، استدعاء سفيره من إسرائيل "فورا"، احتجاجا على "الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة".

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها اليوم: "قرر وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم (الأربعاء)، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً".

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي "تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، التي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".



وقال إن الصفدي "وجه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان قد غادر المملكة سابقا".

وأكد وزير الخارجية الأردني أن عودة السفيرين إلى عمان وتل أبيب ستكون "مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".

وأمس الثلاثاء، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها مع إسرائيل، فيما قررت كل من تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيرهما من تل أبيب احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.