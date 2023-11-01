إسماعيل هنية: خسائر الجيش الإسرائيلي في الحرب ضد المقاومة ستكون مفاجأة للعالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن المقاومة الفلسطينية تقف اليوم أمام التداعيات الهائلة والمهولة للهزيمة الاستراتيجية لإسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف 'هنية'، في تصريحات صحفية، أن حركة حماس ستنشر خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه ضد غزة والتي ستكون مفاجأة للعالم، مؤكدًا أن إسرائيل تعتقد بأن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في غزة تمحو عار الهزيمة أمام ضربات كتائب القسام الاستراتيجية.

وشدد على أن عناصر حركة حماس وكتائب القسام لا تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بل هي حركة تحرر وطني تحارب العدوان الإسرائيلي.

خسائر الجيش الاسرائيلي

وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسرائيل قائلًا: 'لن تنعم المنطقة بالأمن إلا اذا تم حل القضية الفلسطينية'.

واستشهاد نحو 100 فلسطيني وإصابة 400 جراء قصف إسرائيلي على مخيمي جباليا والنصيرات بقطاع غزة.

وأضافت المصادر الطبية أن هناك العشرات الآخرين تحت الأنقاض، حيث ألقت الطائرات الإسرائيلية 6 أطنان من القنابل على مربع سكني في مخيم جباليا وأبادته بالكامل.