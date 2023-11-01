الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لـ8796 شهيداً

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796 شهيداً، بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 8796 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 22219 جريحا.

وأوضح أن من بين القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة 3648 طفلا و2290 امرأة.

وتلقت الوزارة، 2030 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض حتى الآن، من بينهم 1120 طفلاً.

ومن ناحية أخرى، خرج 16 مستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود، وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.