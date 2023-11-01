مجلس السيادة السوداني يعلن إقالة 5 وزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - ذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه تم إقالة 5 وزراء، بما في ذلك وزير الطاقة والنفط ووزيرة التموين.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيانه الذي تم نشره على قناته على تليجرام:"، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بإقالة عدد من الوزراء، وهم وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي".

وأضاف المجلس في بيانه:" أن الفريق البرهان أقال أيضا سعاد الطيب حسن وزيرة العمل والإصلاح الإداري".

وجاء في قرار البرهان إعفاء الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصب وزير الثروة الحيوانية، وطالب القرار أطراف سلام جوبا بترشيح البديل.

ويعاني السودان، منذ 15 أبريل الماضي، حربا واسعة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وشهدت مدينة الخرطوم معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في محيط سلاح المدرعات، وهو تصعيد عسكري جديد يترافق مع استمرار المفاوضات بين طرفي النزاع في مدينة جدة السعودية.

وأفاد شهود عيان، أن معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم، وهو تصعيد عسكري جديد يترافق مع استمرار المفاوضات بين طرفي النزاع في مدينة جدة السعودية، وأشاروا إلى سماع دوي انفجارات قوية مع تصاعد أعمدة الدخان، تزامنًا مع تحليق الطيران فوق سماء المنطقة.

وتشهد مواقع مختلفة في العاصمة الخرطوم، وإقليم دارفور تصعيدًا عسكريًا عنيفًا، هذه الأيام حيث زعمت ميليشيا الدعم السريع، الخميس الماضي، إسقاط مقر قيادة الجيش في «الفرقة 16» بمدينة نيالا، بعد 3 أيام من المعارك المتتالية، كما اندلعت مواجهات أخرى في الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وفي سياق متصل، أعلنت مليشيا الدعم السريع بالسودان، الجمعة الماضي، عن إطلاق سراح 265 أسيرا من القوات المسلحة السودانية وقوات نظامية أخرى، قائلة: إن الخطوة تأتي تعزيزًا لبناء الثقة وتأكيدًا على رغبتها في إنجاح التفاوض.

وقالت مليشيا الدعم السريع في بيان على منصة "إكس": إنها وجهت بإطلاق سراح 265 من أسرى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، بالتزامن مع بدء المباحثات بمنبر جدة لإنهاء معاناة الشعب بسبب الحرب.