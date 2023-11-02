27 شهيدا جديدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 05:39 مساءً - أعلنت حكومة قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتقاء 27 شهيدا جديدا، جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة أونروا في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن 14 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة لم تعد تعمل.

14 مستشفى تتوقف عن العمل في غزة

وكتب جيبريسوس، عبر منصة “إكس”:'في غزة، تم إغلاق 14 مستشفى من أصل 36 ومركزين متخصصين بسبب نقص الوقود، فضلاً عن الدمار والهجمات وانعدام الأمن'.

وأضاف أن “المستشفيات التي لا تزال مفتوحة مكتظة بالمرضى بنسبة 40٪ أكثر مما هي مصممة لعلاجهم”.

وأوضح جيبريسوس، أن “منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الوصول العاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع”.